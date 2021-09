Ärztekammerpräsident Szekeres: "Wenn ein Arzt eine Gefahr darstellt, dann hat er den Beruf verfehlt"

Die Ärztekammer wehrt sich gegen den Vorwurf, dass impfkritische Ärzte die Impfkampagne verzögern würden.

Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres erklärt, wie die Standesvertretung mit Impfgegnern in der Ärzteschaft umgeht und welchen Appell er an die FPÖ richtet.

Der Impffortschritt stagniert. Laut Patientenanwaltschaft liegt das auch an impfkritischen Ärzten. Was sagen Sie dazu? Thomas Szekeres: Das wird es sicher geben. Aber es gibt insgesamt 48.000 Ärztinnen und Ärzte in Österreich. Das sind Einzelfälle. Und die Fälle werden auch individuell beurteilt.

Wie passiert das? Was man als Arzt nicht darf, ist recht klar: Patientinnen ...