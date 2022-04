Wenn ein "Kammerjäger" beharrlich sucht

Neos-Mandatar Loacker hat seine jahrelangen Recherchen zu den Kammern in Zahlen gegossen.

Der Mann hat keine Mühen gescheut. Jahrelang versuchte Neos-Sozialsprecher Gerald Loacker mehr über das zur Verschwiegenheit neigende Eigenleben des Kammerstaates Österreich herauszubekommen. Nun hat er seine gesammelten Recherchen, für die er jede Menge parlamentarische Anfragen stellte, in Buchform vorgelegt.

"Österreichs Kammern in Zahlen" heißt das Werk. Und an Zahlen - von den kassierten Beiträgen über den Personal-, Pensions- und Werbeaufwand bis zum Eigenkapital - mangelt es in dem Band tatsächlich nicht. Insgesamt gibt es in Österreich Kammern für ...