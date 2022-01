Wenn es eilt beimVfGH

Rufe nach einem höchstrichterlichen Eilverfahren zur Impfpflicht werden lauter. Warum es damit nicht schneller gehen würde.

So unterschiedlich die Meinungen zur kürzlich beschlossenen Corona-Impfpflicht auch sind, in einem Punkt sind sich alle einig: Das umstrittene Gesetz wird bald vor dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) landen. Die Höchstrichter müssen also wieder einmal über die Verfassungsmäßigkeit eines heiklen Coronagesetzes entscheiden. Neben verfahrenstechnischen Details rund um die Strafen geht es dabei vor allem um die Frage, ob der massive Grundrechtseingriff - den die Impfpflicht nun einmal darstellt - verhältnismäßig ist, um die Gesellschaft, also die Gesundheit und Freiheit anderer, zu schützen. ...