Wenn Häftlinge Haselnuss-Schnitten bekleben

Es war nur ein bizarres Detail des an Bizarrem insgesamt nicht gerade armen Wahlkampfes 2017: Als der damalige Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) die Strafanstalt Korneuburg inspizierte, bemerkte er, wie Häftlinge in einer Werkstätte rote Wahlkampfanstecker mit der Aufschrift "Yes we Kern" herstellten.

Die Opposition witterte Skandal und machte die Angelegenheit zum Thema einer parlamentarischen Anfrage, deren Beantwortung nun vorliegt. Demnach haben die Korneuburger Häftlinge die SPÖ-Anstecker auf Basis einer offiziellen Geschäftsbeziehung mit einem Anstecknadel-Hersteller und also mit Wissen der Anstaltsleitung verfertigt. Insgesamt wurden 60.000 "Yes we Kern"-Buttons produziert, wofür die Firma 828,60 Euro bezahlte.

Auch in der Justizanstalt arbeiteten Gefangene an der Herstellung derartiger SPÖ-Wahlkampfutensilien. Eine parteipolitische Einseitigkeit ist laut Anfragebeantwortung aber insofern nicht gegeben, als zur gleichen Zeit Insassen der Justizanstalt Ried 5000 Packungen Haselnuss-Schnitten mit dem Konterfei der Kandidaten der ÖVP Ried im Innkreis beklebten.