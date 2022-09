Wenn "Heini" zum Heinrich wird

"Schuster, bleib bei deinem Leisten!" ist nicht das Motto des Hofburgbewerbers Nr. 7. Er hat andere.

Wer einen Hofburgkandidaten nackt mit einem Rückwärtssalto in einen ausdrücklich mit Badeverbot ausgewiesenen kleinen See springen sehen will, der schaut sich am besten den Dokumentarfilm "Das Leben ist keine Generalprobe" an. Das Zitat ist ein Motto des 69-jährigen, nicht nur beim Baden zu zivilem Ungehorsam neigenden Unternehmers Heinrich "Heini" Staudinger - oder zumindest eines seiner Mottos. Auf dem "Entrepreneurship Summit" erklärte Staudinger einmal im launigen, durchaus charismatischen Vortrag, wie er den Satz "Sch… di net an!" zum Firmengrundsatz Nummer eins ...