Am Wochenende standen die nahezu grenzenlosen Redekünste von SPÖ-Chef Andreas Babler im Mittelpunkt des Interesses. Am Montag wurde bekannt, dass auch ÖVP-Kanzler Karl Nehammer ein umwerfender Redner ist. Der Hinweis darauf kommt ausgerechnet von der SPÖ. Sie weist in einer ...