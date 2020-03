Wenn Lehrer ihre Schüler nicht erreichen

Das Bildungsministerium versucht gerade herauszufinden, wie viele Fälle es gibt. Man sei sich des Problems bewusst, heißt es.

Felix Stadler ist Lehrer an der Neuen Mittelschule in Schwechat und betreibt gemeinsam mit zwei Kolleginnen den NMS-Schulblog "Schulgschichten". In den letzten Tagen gab es da ein großes Thema: wie alle Schüler in Zeiten des Homeschoolings erreichen? Denn das ist ...