Wenn mein starker Arm ...

Baugewerkschafter Josef "Beppo" Muchitsch, der im Juni zum Chef der roten Gewerkschafter aufsteigt, hat sich in der "Presse" auch zum roten Führungsstreit geäußert. Mit spürbarem Unbehagen. Man kann es ihm nicht verdenken. Es müsse, sagt Muchitsch, "endlich Ruhe einkehren". Sollte der Streit in der Partei nach dem Parteitag am 3. Juni immer noch nicht beigelegt sein, "dann schäme ich mich wirklich für meine Parteispitzen", gesteht er. Sein Wort in Bruno Kreiskys Ohr. Wer sein Favorit für die Parteispitze ist, verrät ...