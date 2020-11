Wer bekommt den Corona-Impfstoff zuerst?

Mit den ersten Nachrichten über einen möglichen wirksamen Covid-Impfstoff müssen die Gesundheitsexperten klären, wer als Erster geimpft wird. Aber das ist nicht die einzige schwierige Frage, die sich in Sachen Corona-Impfung stellt.

Die EU-Kommission hat einen Vertrag zur Lieferung des vielversprechenden Impfstoffs der Pharmafirmen Biontech und Pfizer fertig ausgehandelt. "Der Vertrag ist in trockenen Tüchern", wurde am Dienstag bekannt gegeben. Die EU-Behörde hatte schon im September erklärt, sie wolle bis zu 300 Millionen Impfstoffdosen der Hersteller beziehen. Am Tag zuvor hatten die Pharmafirmen erste vielversprechende Studienergebnisse zu einem Corona-Impfstoff vorgelegt.

So gut die Nachrichten aus der Corona-Impfstoff-Forschung sind, so einig sind sich die Experten, dass es noch Monate ab der ...