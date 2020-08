Corona wirft ein Schlaglicht auf den Föderalismus. Es passieren Fehler, die der Bund den Ländern und die Länder dem Bund ankreiden.

Seit Beginn der Coronapandemie schieben sich Bund und Länder gegenseitig die Schuld für Komplikationen in der Krisenbewältigung zu oder werfen sich gegenseitig Pannen in der Kommunikation oder überschießende Maßnahmen vor. Jüngstes Beispiel ist das Chaos am Wochenende an der Grenze ...