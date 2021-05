Wer muss wann zurücktreten? Diese Diskussion kommt für die SPÖ zur Unzeit

Die SPÖ sollte eigentlich über ihre Kernthemen Arbeit, Wirtschaft, Gesundheit diskutieren. Stattdessen zerbrechen sich die Parteigranden über Rücktrittserfordernisse angeklagter Politiker den Kopf.

Wenige Wochen vor ihrer erhofften Wiederwahl zur SPÖ-Bundesparteichefin beim Parteitag am 26. Juni kann Pamela Rendi-Wagner interne Debatten nicht wirklich brauchen. Diese finden aber ungebremst statt. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger ließ am Donnerstag via Austria Presse Agentur wissen, dass der Rücktritt eines SPÖ-Spitzenpolitikers im Falle einer Anklage für ihn, Luger, "nicht zwingend" sei. Parteichefin Rendi-Wagner hatte zuvor eine Anklageerhebung als "rote Linie" bezeichnet, die jedenfalls zum Rücktritt des Politikers führen müsse. Wobei sie dies nicht nur auf Bundeskanzler Sebastian ...