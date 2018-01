Wer Steuern zahlt, erhält viel

Familienbonus bringt deutliche Entlastungen bei mittleren Einkommen.

ÖVP und FPÖ machen ernst. Morgen, Mittwoch, soll der Kinderbonus im Ministerrat beschlossen werden. Um 1500 Euro pro Jahr und Kind soll die Steuerlast sinken und damit ein zentrales Wahlversprechen der türkis-blauen Regierung, die Entlastung der Familien, eingelöst werden. Im Gegenzug werden der Kinderfreibetrag (440 Euro pro Kind bzw. 600 Euro, wenn beide Eltern den Freibetrag teilen) und die Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten (bis zu 2300 Euro pro Kind bis 10 Jahre) gestrichen. Der Unterschied ist, dass mit dem Familienbonus die Steuerlast direkt verringert wird. Der Kinderfreibetrag und die steuerliche Absetzung von Betreuungskosten vermindern dagegen lediglich die Steuerbemessungsgrundlage und sind damit so etwa bei 50 Prozent Steuerprogression nur zur Hälfte "cash-wirksam". In den Genuss des Kinderbonus, der ab 2019 in Kraft treten soll, kommen nur Personen, die Steuern zahlen.