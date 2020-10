Wer vertritt wen? Das sind die Regeln für den politischen Corona-Notstand

Bundespräsident, Bundesregierung, Parlament: Wer vertritt wen im Fall des Falles? Die Verfassung hat für jede Eventualität vorgesorgt. Auch wenn sie noch so unwahrscheinlich ist.

Ein enger Mitarbeiter von Kanzler Sebastian Kurz erkrankt an Covid-19 und fast die ganze Regierung sowie zahlreiche Mitarbeiter müssen Termine absagen und zum Coronatest. Im Fall von Kanzler, Vizekanzler, Ministerinnen und Ministern fielen die Tests zwar negativ aus. Es muss auch niemand in behördlich angeordnete Quarantäne. Dennoch stellt sich die Frage: Wie funktioniert die Republik im Krisenmodus? Was würde passieren, wenn die Spitzen der Politik nicht mehr handlungsfähig wären? Also etwa so schwer erkranken, dass sie ihre Funktion nicht mehr ...