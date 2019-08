Die Pläne reichen von der CO2-Steuer über die Millionärssteuer bis zur "Schurkensteuer". Nur in einem Punkt sind alle einig: Die Arbeit muss entlastet werden.

Die liberalen Neos und der formal parteiunabhängige, aber SPÖ-affine Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) sind sich in der Diagnose zumindest in einem Punkt überraschend einig: Die Arbeit wird in Österreich zu hoch besteuert. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger kritisierte diesen Umstand Montagabend beim ORF-"Sommergespräch": ...