Wer wird uns im Alter betreuen? Pflegemythen und die Realität

Dauerbaustelle Pflege: Der Bedarf an häuslicher Betreuung ist größer als vielfach vermutet. Das Pflegepaket der Regierung wird bei Weitem nicht alle Probleme lösen.

Auch wenn die Regierung kürzlich den Entwurf für eine Pflegereform vorgelegt hat: Das Problem, wie eine älter werdende Gesellschaft die Betreuung ihrer Pflegebedürftigen organisieren will, wird in den kommenden Jahren nicht kleiner werden. Darauf wiesen am Dienstag das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) und das Gallup-Institut hin, die sich dem Thema mit demoskopischen Mitteln angenähert haben.

Da ist zum einen die Bevölkerungsentwicklung, die das Problem vergrößert: Die steigende Erwerbstätigkeit der Frauen führt laut Wifo-Gallup-Analyse dazu, dass diese nicht mehr, wie früher, ...