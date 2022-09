Werben mit "Van der Bellen Dudler", Kugelschreiber und Co.

Die Kandidaten für die Bundespräsidentschaftswahl am 9. Oktober werben nicht nur auf Plakaten, via Social Media und mit Medienauftritten, sondern verteilen - zum Großteil - auch klassisches Werbematerial wie Kugelschreiber, Flyer und Co. Während Amtsinhaber Alexander Van der Bellen auf eine recht breite Auswahl setzt, backen vor allem die unabhängigen Kandidaten deutlich kleinere Brötchen.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Das Werben um Wählerstimmen geht in den Endspurt