Werben um SPÖ und FPÖ: Johanna Mikl-Leitner braucht Verbündete

Um Landeshauptfrau zu bleiben, muss sich die niederösterreichische ÖVP-Chefin Unterstützer im Landtag suchen. Doch das niederösterreichische Proporzsystem engt den Spielraum Mikl-Leitners erheblich ein.

Nach der krachenden Niederlage bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag findet sich die niederösterreichische ÖVP in der ungewohnten Rolle des Bittstellers wieder. Landesparteichefin Johanna Mikl-Leitner, deren Partei die absolute Mehrheit im Landtag verloren hat, braucht einen Koalitionspartner, um wieder zur Landeshauptfrau gewählt zu werden. Und auch in der neunköpfigen proporzmäßig zusammengesetzten Landesregierung hat die ÖVP ihre Mehrheit verloren. Wie berichtet, ist die ÖVP am Sonntag auf weniger als 40 Prozent der Stimmen abgesackt. Sie hat künftig nur noch 23 statt ...