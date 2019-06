Wettlauf der Ideen im Nationalrat: Parteien wollen ihre Lieblingsvorhaben beschließen

Am Mittwoch steht die Vorstellung der neuen Regierung im Parlament an. Einige Parteien wollen das neue freie Spiel der Kräfte nutzen, um mit Themen wie dem Schutz des Wassers, dem Papamonat oder dem Rauchverbot zu Punkten.

Der 29. September steht als Wahltermin für die vorverlegte Nationalratswahl nun fest. SPÖ und FPÖ haben am Dienstag im parlamentarischen Verfassungsausschuss einen Abänderungsantrag eingebracht, mit dem sie sicherstellen, dass der Neuwahlantrag erst per 3. Juli in Kraft tritt. Infolge des ...