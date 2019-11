Whirlpoolreparatur und Schulgeld auf Parteikosten: Neue Vorwürfe gegen Strache

Während die Freiheitlichen über einen Ausschluss von heinz-Christian Strache beraten, tauchen neue Details zur Straches Spesenaffäre auf. Die Ermittler erklären aufgrund von Rechenbeispielen das System. Dieser Tropfen könnte nun für die FPÖ das Fass zum Überlaufen bringen.

In der Spesenaffäre rund um den ehemaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sind neue Details aus dem Ermittlungsakt an den Öffentlichkeit gelangt. In den Spesenaffäre geht um den teuren Lebensstil des Ex-FPÖ-Chefs, um Spesenkonten, falsche Rechnungen und hohe Mietzuschüsse für Straches schickes Domizil in Klosterneuburg.

Ausgangspunkt der Causa war eine anonyme Anzeige an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die den SN vorliegt. Darin wird beschrieben, wie Straches ehemaliger Leibwächter belastendes Material über den Ex-FPÖ-Chef und die Freiheitliche Partei gesammelt hatte. Außerdem soll es laut der Anzeige Rechnungsbelege geben, die systematische Veruntreuung im Parteiapparat der FPÖ belegen.

Der Verdacht der Staatsanwaltschaft Wien und der "SoKo Ibiza" lautet auf Untreue. Durch die Verrechnung von Spesen, die eigentlich Privatausgaben waren, soll der FPÖ ein Schaden von Zehntausenden Euro entstanden sein. Die Staatsanwaltschaft prüft Vorwürfe, wonach Strache für seinen Spesentopf Rechnungen, die er gar nicht selbst beglichen hat, sammelte, um sie der Partei vorzulegen. Die Wiener FPÖ hatte ihm außerdem ein Spesenkonto in Höhe von 10.000 Euro monatlich eingeräumt. Für Strache gilt die Unschuldsvermutung, er hat die Existenz eines solchen Kontos stets bestritten und hinter der Anzeige ein politisches Motiv vermutet. Die Causa flog kurz vor der Nationalratswahl auf und gilt innerhalb der FPÖ als Hauptursache für das schlechte Abschneiden der Freiheitlichen bei der Nationalratswahl und der Steiermarkwahl. Seit Tagen wird ein Parteiausschluss Straches diskutiert.

Nun berichtete Ö1, dass Strache beziehungsweise seine Mitarbeiter der Partei nicht nur private Einkäufe verrechnet haben, sondern auch Wartungsarbeiten an einem Swimmingpool, eine Whirlpoolreparatur sowie das Schulgeld und Nachhilfestunden für eines seiner Kinder. Ö1 bezog sich dabei auf Einvernahmeprotokolle in der Causa. Befragt wurde vor allem Straches ehemaliger Leibwächter und seine ehemalige Sekretärin.

Der frühere Polizist und Bodyguard Straches soll laut den Ermittlungsakten immer wieder Ersatzbelege für Einkäufe Straches organisiert haben, die sonst von der Partei nicht als Spesen akzeptiert worden wären. Ö1 liegt ein Aktenteil vor, in dem Kriminalisten beispielhaft skizzieren, wie die Verrechnung funktioniert haben soll:

SN/ö1 Rechenbeispiel der Ermittler Teil1

SN/ö1 Rechenbeispiel der Ermittler Teil2

Strache wehrt sich gegen Vorwürfe

Am Donnerstag bestritt Strache via Facebook, Pool- oder Nachhilfekosten seiner Partei als Spesen verrechnet zu haben. All dies sei "nachweislich" von ihm selbst bezahlt worden, betonte er.

Er habe auch niemals über ein persönliches Spesenkonto verfügt, vielmehr habe seine Referentin eine Handkassa mit Verrechnungsgeld geführt. Es sei "vereinzelt" vorgekommen, dass er sie oder einen seiner Sicherheitsmänner ersucht habe, private Erledigungen für ihn durchzuführen, "da ich auf Grund meines Einsatzes für die Partei rund um die Uhr oft keine Zeit dafür hatte". In solchen Fällen hätten diese den Aufwand von ihm persönlich ersetzt bekommen.

Sicherheitsmann Oliver R. sei aber scheinbar seit Jahren darauf angesetzt gewesen, ihn zu bespitzeln, vermutete Strache. Er dürfte versucht haben, belastende Beweise gegen ihn zu sammeln bzw. zu konstruieren.

"Die Behörden werden daher ermitteln, ob Oliver R. Rechnungen, die er von mir ersetzt bekam, in Restaurantrechnungen 'umgewandelt' und bei meiner Referentin ein zweites Mal eingereicht hat, um sich unrechtmäßig zu bereichern und mich falsch zu belasten", so Strache: "Ich werde die Behörden dabei unterstützen, habe bis dato aber noch keine Einsicht in alle Belege erhalten." Die Aufklärung werde länger dauern, weil sich zahlreiche Kleinstrechnungen darunter befinden dürften.

Ibiza und die Spesen

Weil die Staatsanwaltschaft die Sache gemeinsam mit der "Soko Ibiza" untersucht, ist der Akt Verschlusssache und streng geheim. Straches Ex-Leibwächter, der Kontakt zu den Ibiza-Hintermännern pflegte, hatte ab 2013 die Belege und Straches Rechnungen dokumentiert und weitergegeben. Neben vielen Gerüchten über Designerkleider und ein fürstliches Partei-Einkommen für Straches Ehefrau Philippa, die "ehrenamtliche" Tierschutzbeauftragte und Mitarbeiterin von FPÖ-TV war, gibt es mittlerweile eine Reihe von bestätigten regelmäßigen Geldflüssen an Strache. Da gab es zum einen das Spesenkonto von 10.000 Euro. Abgesegnet war dieses vom Präsidium der Wiener FPÖ worden, wie deren Chef Dominik Nepp erklärte. Unregelmäßigkeiten habe man bei der Überprüfung noch nicht gefunden. Nepp bestätigte, dass Strache monatlich 2500 Euro Mietkostenzuschuss für sein Haus in Niederösterreich erhalten habe, allerdings nur bis zum Rücktritt als Obmann.

Das Geld bekam Strache zusätzlich zu seinem 19.648-Euro-Gehalt als Vizekanzler. In seiner Regierungsfunktion kassierte er auch eine offizielle Amtspauschale von 1017 Euro "für Aufwendungen halb offizieller Natur". Rechnet man das 10.000-Euro-Spesenkonto im Monat von der Wiener FPÖ, 2500 Euro Mietkostenzuschuss für seine Villa und ein auch laut Parteiinsidern unangemessen hohes FPÖ-Salär für Straches Frau dazu, kommt man auf deutlich mehr als 40.000 Euro im Monat.

Auf Strache werden auch steuerstrafrechtliche Probleme zukommen. Zumindest der Wohnzuschuss von 2500 Euro dürfte laut dem Parteifinanzierungsexperten Hubert Sickinger "jedenfalls ein Einkommen" gewesen sein - und damit zu versteuern. Die Argumentation, dass Strache irgendwelche wichtigen Leute einladen müsse, sei kein Grund, dem Parteichef die Miete einer Villa zu bezahlen.

Rufe nach Ausschluss werden lauter

Obwohl sich die meisten FPÖ-Landeschefs und auch FPÖ-Chef Norbert Hofer sowie FPÖ-Klubchef Herbert Kickl klar dafür aussprechen, das Kapitel Strache endgültig abzuschließen, zögert die FPÖ Wien, die formal für einen Ausschluss Straches zuständig wäre, noch. Nach dem Ibiza-Skandal, der Affäre um hohe Spesenabrechnungen und dem Parteiausschluss von Straches Frau Philippa, die nun als wilde Abgeordnete im Nationalrat sitzt, hat ein Posting vom vergangenen Wochenende die Situation zunehmend verschärft: Darin bot Strache der FPÖ an, sie in den Wien-Wahlkampf zu führen.

Nun soll ein Schiedsgericht über einen Ausschluss beraten, wie Nepp bestätigte. Es trat bereits zusammen und soll Unterlagen sichten und Zeugen befragen. Bis wann eine Entscheidung fallen wird, ist offen.

Warum die Wiener FPÖ, die zwischen Ausschluss und Durchtauchen schwankt, derart zögerlich ist: In einem Jahr wird in Wien gewählt. Durch einen Parteiausschluss, so fürchten viele Blaue, könnte sich Strache als Märtyrer inszenieren und würde jedenfalls mit einer eigenen Liste antreten. Dabei ist die Wiener FPÖ, die als blaue Machtbasis gilt, personell ohnehin schon sehr schlecht aufgestellt. Nach dem Auffliegen des Ibiza-Skandals kamen ihr mit einem Schlag ihre zwei Aushängeschilder abhanden: Strache und Johann Gudenus. Der eher unbekannte Dominik Nepp, der Spitzenkandidat bei der Wahl werden soll, muss schon ohne Gegenwind froh sein, wenn er ein halbwegs annehmbares Ergebnis einfährt. Die mehr als 30 Prozent im Jahr 2015 liegen in weiter Ferne.

Quelle: SN-Mars, Apa,