Wichtige Runde im Tauziehen um Finanzausgleich

Die Verhandlungen um den Finanzausgleich biegen in die Zielgerade. Am Montag findet mit einer außerordentlichen Landeshauptleute-Konferenz ein Treffen statt, das bereits die Weichen in Richtung Einigung stellen könnte. Denn die Landeschefs haben Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) zu der Konferenz gebeten. Ob dieser weitere Zugeständnisse im Gepäck hat, ist offen.

BILD: SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Landeshauptleute beraten über Finanzausgleich