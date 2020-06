"Widerwärtiges Luder" - Aufregung um Aussage von Tirols LHStv. Josef Geisler

In Tirol gibt es Aufregung über einen Sager von Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP). Dieser hatte am Mittwoch am Landhausplatz bei der Übergabe einer Petition gegen das Wasserkraftwerk Tumpen-Habichen eine WWF-Vertreterin als "widerwärtiges Luder" bezeichnet. "Ich entschuldige mich in aller Form für diese völlig unangebrachte Aussage", sagte Geisler gegenüber der APA.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Josef Geisler entschuldigte sich in aller Form