Wie Bundeskanzler Kurz und Vizekanzler Strache sich die neue Sozialversicherung vorstellen

Die Koalitionsparteien haben sich am Pfingstwochenende wie erwartet auf die Reform der Sozialversicherung geeinigt. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) stellten die Eckpunkte heute, Dienstag, vor.

Präsentiert wurde am Dienstag im Kanzleramt allerdings noch kein fertiges Gesetz, sondern die Zusammenfassung der vereinbarten Eckpunkte. Das Gesetz soll bis Herbst folgen.

Die geplante Reform schaut in Grundzügen folgendermaßen aus: Aus derzeit 21 Sozialversicherungen sollen demnach vier bis fünf werden. Dazu werden die neun Gebietskrankenkassen zu einer "Österreichischen Gesundheitskasse" (ÖGK) mit neun Landesstellen verschmolzen. Die fünf noch bestehenden Betriebskassen können mitmachen. Der derzeit bestimmende Einfluss der Gewerkschaften in den Kassen dürfte deutlich beschnitten und die Macht der Wirtschaftsvertreter ausgebaut werden. Derzeit dominieren in den meisten Gebietskrankenkassen die Gewerkschaften. Der künftige Verwaltungsrat soll dagegen 50:50 besetzt werden.

Auch die Sozialversicherungen für Bauern und Unternehmer werden zusammengelegt, die Beamtenversicherung soll die Eisenbahner übernehmen. Geplant sind also drei getrennte Kassen für Arbeitnehmer, öffentlichen Dienst und Selbstständige. Bleiben sollen die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) und allenfalls die Unfallversicherung (AUVA).

Die "Österreichische Gesundheitskasse" wird mit gut sieben Millionen Versicherten den Großteil der gesamten Krankenversicherung in Österreich verwalten: 14,5 von insgesamt 18,5 Milliarden Euro Beitragseinnahmen. Die neun Landesstellen sollen eine gewisse Budgetautonomie und einen regionalen Spielraum behalten.

Rund eine Milliarde soll eingespart werden

Von rund einer Milliarde Euro Sparpotenzial durch die Zusammenlegung der Krankenkassen in den nächsten Jahren geht Vizekanzler Strache aus. Strache verspricht dennoch "verstärkte Digitalisierung und Kundenorientierung". Vor allem sollen die niedergelassenen Ärzte seinen Worten nach gestärkt werden, um überfüllten Ambulanzen entgegenzuwirken. Als Beispiel nennt er verbesserte Rahmenbedingungen für Ärzte, stellt verlängerte Öffnungszeiten (etwa auch am Wochenende) in den Raum . Der FPÖ-Chef stellt klar, auch die Unfallkrankenhäuser würden nicht zugesperrt.

Die AUVA hat noch eine letzte Frist

Was die AUVA betrifft, die geforderten 500 Millionen müssen laut Regierungsspitze trotz viel Kritik und Widerstand eingespart werden. Bundeskanzler Kurz sagte: "Es gibt eine Frist bis 31. August." Dann werde entschieden, ob die AUVA in die anderen Sozialversicherungen eingegliedert werde oder sie beibehalten werde. Das sei im Regierungsprogramm so vereinbart worden, stellte Kurz klar.

Keine unterschiedlichen Leistungen mehr

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein verspricht eine "Harmonisierung der Leistungen", derzeit würden die Krankenkassen unterschiedliche Leistungen anbieten. "Die Ärzte sollen mehr Zeit für die Beratung und Betreuung ihrer Patienten haben."

(SN, Apa)