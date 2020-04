Wie das 15-Milliarden-Euro-Hilfspaket Unternehmen stützen soll

Wie wird das Geld aus dem Corona-Hilfsfonds verteilt? Für von Umsatzeinbrüchen betroffene Unternehmen gibt es nun Kredite und Zuschüsse. Vizekanzler Kogler deutet auch ein "langsames Hochfahren" der Wirtschaft an.

Die Regierung hat am Freitagvormittag in einer Pressekonferenz die Details des 15 Mrd. Euro schweren Nothilfefonds vorgestellt. "Es handelt sich um die größte Krise seit dem zweiten Weltkrieg, in ökonomischer und sozialer Hinsicht", sagte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). "Wir wollen im Wesentlichen den Wirtschaftsbetrieb über diese Krise drüberretten. Wenn wir einzelnen Branchen helfen, helfen wir auch dem Ganzen, weil wir dadurch Ansteckungseffekte verhindern können." Kogler kündigte zudem für kommende Woche einen Fahrplan an, wie ein Hochfahren der Wirtschaft wieder möglich ist. Details dazu blieb er aber schuldig.

Der mit 15 Milliarden Euro dotierte Corona-Hilfsfonds soll Unternehmen einerseits helfen, die Liquiditätsengpässe zu überbrücken und andererseits Schäden, die entstanden sind, ersetzen. "Wir wollen den Blutkreislauf in der Wirtschaft nicht stoppen." Dafür soll es garantierte Kredite und nicht rückzahlbare Zuschüsse für betroffene Unternehmen für Betriebskosten oder verdorbene oder nicht mehr verkaufbare Ware geben. Ab Mittwoch kommender Woche sollen Anträge gestellt werden können.

Unternehmen müssen auf Dividenden und hohe Boni verzichten

Um staatliche Hilfe in Anspruch nehmen zu können, gibt es aber Einschränkungen: Unternehmen müssen dafür einen einjährigen Auszahlungsstopp für Dividenden ausrufen. Managerboni müssen beschränkt werden, kündigte Kogler an.

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) gab weitere Details zur Ausgestaltung des Hilfsfonds: "Je nach Betroffenheit können Kredite bis zur Höhe eines Quartalsumsatzes beantragt werden. Von diesem Kredit sollen bis zu 70 Prozent der Fixkosten und 75 Prozent der wertlos gewordenen Ware nicht mehr rückzahlbar sein." Die Staatsgarantien für die Kredite werden auf 90 Prozent erhöht, abgewickelt werden sollen sie über die Hausbank. "Wichtig ist, die Zahlungsfähigkeit zu erhalten. Dann geht es um die Fixkosten. Und es gibt massive Verluste beim Wert der Saisonware. All diese Betroffenheiten wollen wir in diesem Fonds abdecken", sagte Blümel. Um Zuschüsse in Anspruch zu nehmen, muss ein Umsatzentgang von mindestens 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nachgewiesen werden. Abgerechnet werden soll am Ende des Wirtschaftsjahrs. Diese Vorgangsweise wurde laut Blümel vor allem deshalb gewählt, weil noch offen und abhängig vom Verlauf der Krise sei, wie lange der Zeitraum ist. Denn der Beginn der Einschränkungen für viele Betriebe - sie gelten seit 16. März - sei bekannt, das Ende nun einmal noch nicht.

Die Details des Hilfsfonds im Überblick

Der Corona-Hilfsfonds besteht aus zwei unterschiedlichen Maßnahmen für betroffene Unternehmen: Einerseits eine Garantie der Republik mit 90 Prozent Haftung für die Kreditsumme, andererseits ein Zuschuss für bis zu 75 Prozent von bestimmten Betriebskosten. Diese umfassen auch verderbliche und saisonale Ware, sofern diese um zumindest 50 Prozent abgewertet wird.

Die ersten Gelder können ab 8. April beantragt werden. Ansprechpartner für die Unternehmen ist immer die Hausbank. Diese kümmert sich in weiterer Folge um die Abwicklung. Je nach Unternehmen wird dieser Antrag dann an die Oesterreichische Kontrollbank (Großunternehmen), an die Austria Wirtschaftsservice GmbH (Klein- und Mittelbetriebe) oder an die Österreichische Hotel- und Tourismusbank GmbH (Tourismusunternehmen) weitergeleitet.

Die Garantie der Republik dient zur Besicherung von Betriebsmittelkrediten und deckt 90 Prozent der Kreditsumme ab. Die Obergrenze liegt bei maximal drei Monatsumsätzen oder 120 Millionen Euro. Tatsächlich abgedeckt wird der festgestellte Liquiditätsbedarf eines Unternehmens. Die Laufzeit beträgt maximal 5 Jahre und kann um bis zu 5 Jahre verlängert werden.

Die Inanspruchnahme ist aber an mehrere Voraussetzungen und Bedingungen geknüpft: Die Geschäftstätigkeit muss in Österreich sein und der Liquiditätsbedarf in Österreich bestehen.

Für Aktiengesellschaften gilt darüber hinaus: Es dürfen nur stark begrenzt Boni an Vorstände ausgeschüttet werden. Es dürfen keine Dividendenzahlungen von 16.3.2020 - 16.3.2021 aus dieser Liquiditätshilfe getätigt werden.

Banken müssen Kredite stunden

Die Regierung arbeitet wegen der Coronavirus-Krise auch an einem Schuldenmoratorium für Bankkredite. Für Privatkunden und Kleinunternehmer, die bei ihrer Bank in der Kreide stehen, gibt es vorübergehend eine weitere finanzielle Erleichterung. Im dritten Corona-Gesetzespaket, das Freitag im Nationalrat beschlossen werden soll, ist vorgesehen, dass Banken diesen beiden Kundengruppen Kredite drei Monate lang stunden müssen. Der vorübergehende Zahlungsstopp gilt für Tilgungen und Zinsen. "Wir schaffen die gesetzliche Möglichkeit zur Stundung von Verbraucherkrediten und Krediten für kleine und mittlere Unternehmen", sagte Blümel. Regierung und der Kreditsektor verhandelten in den vergangenen Tagen intensiv über ein Moratorium, zu dem die Banken prinzipiell bereit waren, und verwiesen darauf, dass man bereits in Vorlage getreten sei. Sie drängten aber auf eine gesetzliche Lösung, weil sich andernfalls ein Problem mit der Aufsicht ergeben hätte. Die hätte die gestundeten Kredite laut dem geltenden Regelwerk als notleidend eingestuft, was zur Folge hätte, dass die Banken dafür höhere Vorsorgen bilden müssten. Mit der gesetzlichen Vorgabe wird dieses Problem umschifft.

