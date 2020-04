Wie das Coronavirus die SPÖ-Krise verdrängte

Wie geht es mit Pamela Rendi-Wagner an der Spitze der SPÖ weiter? Diese Frage ist seit Ausbruch der Coronakrise völlig in den Hintergrund getreten. Die SPÖ-Mitgliederbefragung, in der die Parteichefin die Vertrauensfrage stellte, läuft am Donnerstag aus. Das Ergebnis bleibt vorerst geheim. Rendi-Wagner poliert unterdessen ihr Image auf.

SN/apa Aufgrund der Coronakrise sitzt SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner wieder sicherer im Sattel.