Wie die FPÖ bisher versuchte, in die Hofburg zu kommen

Schlappen, Streit und Sensationen. Die bunte Geschichte der blauen Kandidaturen.

Drei Monate sind es noch bis zur Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober. Immer noch hat FPÖ-Chef Herbert Kickl nicht bekannt gegeben, wen er als blauen Kandidaten ins Rennen schicken wird. Gerüchten zufolge will er das um den 9. Juli herum tun, also dieses Wochenende. Doch fix ist das nicht.

Aus der FPÖ wird bereits Unruhe vermeldet, weil sich Kickl mit der Entscheidung so viel Zeit lässt. Es gibt auch schon Unkenrufe, dass er einfach niemanden für die heikle Mission ...