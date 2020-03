Was geht, wenn nichts mehr geht: Ist Österreichs Demokratie corona-fit?

Wieder einmal kommen aus Ungarn bedrückende Nachrichten: Ministerpräsident Viktor Orban, so hört man, will sich von einem willfährigen Parlament das Recht geben lassen, in Notzeiten künftig ohne Parlament zu regieren. Der Schritt zur Diktatur ist hier nicht mehr weit. Corona ...