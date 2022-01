Wie die SPÖ wieder in die Gänge kommen will

Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft ist das Thema bei der Klausur des SPÖ-Präsidiums. Doch stets schwingt die Frage mit, wie man sich für die nächste Wahl rüstet. Auch personell.

Den Impuls holt sich die SPÖ diesmal von außen. Von dort, wo die Welt der Sozialdemokratie seit Kurzem wieder im Lot ist - in Deutschland. Da hat die SPD nach 16 Jahren mit Olaf Scholz das Kanzleramt zurückerobert und regiert nun mit Grünen und Liberalen das Land. Mit Gustav Horn, dem wirtschaftspolitischen Berater der SPD, soll bei der Neujahrsklausur des SPÖ-Präsidiums am Dienstag in Krems ein bisschen Glanz auf die österreichischen Genossinnen und Genossen abfallen. Horn hält ein Referat zum ...