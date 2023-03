Wie Doskozil auf Kreiskys Pfaden wandelt - wo Rendi bisher Erfolg hatte und wo nicht

Der eine krempelt gerade das Burgenland um, die andere führt seit 2018 eine zerstrittene Partei. Wer sind die zwei, die sich da um die SPÖ-Spitze bewerben? Auf den Spuren einer Immer-noch- Quereinsteigerin und eines Reformpolitikers.

In seinem Schreiben an die höchsten SPÖ-Gremien fasste Hans Peter Doskozil seinen Zugang zu sozialdemokratischer Politik mit den Worten seines Vorbilds Bruno Kreisky zusammen: "Aufstieg, Leistung, Sicherheit." In allen Taten des seit Anfang 2020 mit absoluter Mehrheit regierenden burgenländischen Landeshauptmanns sind gewisse Parallelen zu Kreisky nicht zu übersehen - eine ausgeprägte Neigung zur Verstaatlichung inklusive. Ein weiterer Kreisky-Ausspruch schwebt wie ein Motto über Doskozils Politik: "Solange ich regiere, wird rechts regiert."

Doskozil macht klassische SPÖ-Politik im Burgenland

...