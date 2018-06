Wie ein Salzburger die ÖVP reformierte

Josef Klaus geht nach Wien und prägt die Bundespolitik für ein Jahrzehnt.

Am 11. April 1961 kam es zu einem innenpolitischen Sesselrücken, dessen Folgen das gesamte kommende Jahrzehnt prägen sollten. Josef Klaus, der seit 1949 amtierende Salzburger Landeshauptmann, machte sich auf nach Wien, um in den kommenden neun Jahren die Bundespolitik zu prägen. Er übergab den Landeshauptmannsessel an Hans Lechner und wechselte als Finanzminister in die Bundesregierung - ein Schritt übrigens, den nach ihm kein Landeshauptmann mehr tat.