Wie es mit dem Impfen weiter geht: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Zehntausende Dosen sind da. Warum werden sie erst nächste Woche bundesweit verimpft?

Zu langsam, zu zögerlich, planlos: Auch in Österreich gibt es Kritik am Impfstart. Statt Dosen sofort zu verimpfen, wird der Impfstoff für kommende Woche aufgespart. Warum das so ist, wie es mit dem Impfen weitergeht und ob die EU tatsächlich bei der Bestellung der Impfstoffe schlecht ausgestiegen ist.



1. Wie viele Menschen wurden in Österreich schon geimpft?

Bis Silvester wurden 6000 Personen geimpft. Wie viele es aktuell sind, konnte das Gesundheitsministerium auf Nachfrage nicht sagen. Über ...