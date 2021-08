Wie geht es dem ORF? Völlig egal.

Einige reichlich naive Anmerkungen zur bevorstehenden Wahl des ORF-Generaldirektors.

Um ein geflügeltes Wort des Bundespräsidenten abzuwandeln: Noch hat die den ORF-Stiftungsrat dominierende ÖVP einige Tage Zeit zu beweisen, dass Österreich "nicht so ist". Dass also nicht automatisch jener Kandidat zum neuen ORF-Generaldirektor gekürt werden wird, von dem schon vor Wochen die Spatzen von den Dächern pfiffen, dass er den Türkisen am besten in den Kram passt. Dass es den parteipolitisch bestellten Stiftungsräten nicht völlig egal ist, welches Konzept die Bewerber präsentieren, weil ohnehin längst ausgepackelt ist, wer das Rennen ...