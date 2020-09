Wie hoch fliegt die SPÖ Wien?

Eine absolute Mandatsmehrheit für die Wiener SPÖ oder eine Mehrheit gegen die regierenden Roten in Wien: Warum beide Szenarien Gedankenspiele bleiben dürften.

Dass die Bewältigung der Coronakrise in der Bundeshauptstadt alles andere als rund läuft, scheint dem Zuspruch für Bürgermeister Michael Ludwig keinen Abbruch zu tun. Auch die jüngsten Umfragen belegen: Es läuft gut für die Wiener SPÖ. Sie dürfte am 11. Oktober klar über ihrem Ergebnis von 2015, also über 39 Prozent, liegen. Aber könnte sie tatsächlich, wie es sich manch roter Parteigänger schon ausmalt, wieder in die Nähe der absoluten Mandatsmehrheit kommen?

Für Politikwissenschafter Laurenz Ennser-Jedenastik ist dieses ...