Wie lebt man Neutralität?

Grüne für Diskussion über Ausgestaltung der Neutralität und der Sicherheitsdoktrin. Neos fordern in Sondersitzung Erarbeitung neuer Sicherheitsdoktrin schon im kommenden Halbjahr.

In der Neutralitäts- und Sicherheitsdiskussion, die in Österreich gerade losgeht, hält die Regierungspartei ÖVP klar an der "identitätsstiftenden" Neutralität fest. Auch die Grünen, in deren Reihen die Neutralität immer wieder kontrovers diskutiert worden war, stellen die Neutralität nicht infrage - sie wollen sie anders leben.

Der Druck auf grünen Parteien ist groß

In Zeiten, in denen sich immer häufiger komplexe Fragen zur heimischen Landesverteidigung und militärischen Zusammenarbeit stellen, wollen die Grünen vor allem die alles andere ...