Wie machen das die Vorarlberger?

Das westlichste Bundesland ist im Kampf gegen das Coronavirus ein Sonderfall ohne viel Besonderheiten. Es steckt vor allem eine Portion Glück dahinter.

Vorarlbergerinnen und Vorarlberger sind diszipliniert. Zumindest wird das gern so erzählt; auch dass sie zu den Sparsamsten, vor allem aber zu den Fleißigsten in Österreich gehören. Das passt auf den ersten Blick auch mit den aktuellen Coronazahlen zusammen: Kein Bundesland ist bei den neu registrierten Fällen so erfolgreich. Vorarlberg liegt - anders als die anderen - pro Woche und 100.000 Einwohnern relativ stabil im zweistelligen Bereich. Allerdings ist das weder typisch alemannisch noch ist es besonders ausgeklügelten Maßnahmen zu verdanken. ...