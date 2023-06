Wie man Parallelgesellschaften bekämpft

Politik, die an Integration interessiert ist, bemüht sich darum, dass sich mehr Ausländer einbürgern lassen.

Österreich hat zu lange keine Integrationspolitik betrieben. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat das im Frühjahr in einem Gespräch mit Journalisten bestätigt. "Sogenannte Gastarbeiter" seien in den 1960er- und 1970er-Jahren geholt worden und wider Erwarten geblieben. Erst da habe man erkannt, dass ein Problem damit einhergehe, so der Kanzler sinngemäß.

Ein solches zeigte sich am vergangenen Sonntag in Wien-Favoriten, als türkische Staatsangehörige den Wahlsieg ihres Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan feierten. Zu sehen war dabei auch der Wolfsgruß. Das ist ...