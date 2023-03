"Wie meine Eltern den Anschluss erlebten": Ein jüdischer Wiener erzählt

Der "Anschluss". Als jüdische Familie 1938 in Wien - es muss die Hölle gewesen sein. Fritz Rubin-Bittmann schreibt über den Überlebenskampf seiner Eltern im Dritten Reich.

Eine "fröhliche Apokalypse". So könnte man das Leben vieler Juden in Österreich vor 1938 nennen. Der Ständestaat von Engelbert Dollfuß hatte die Nazipartei verboten, viele glaubten sich in Sicherheit. Österreich war seit 1933 vielen Emigranten aus Nazideutschland ein sicheres Asylland geworden. Auch meine verstorbenen Eltern erlagen dieser Illusion - nur: In der Nacht vom 11. auf den 12. März 1938 war Dollfuß bereits vier Jahre tot - und Österreich verlor seine Selbstständigkeit.

Meine Eltern kannten einander damals nicht. ...