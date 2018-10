Wie neutral ist Österreich noch?

Ihre identitätsstiftende Wirkung ist unbestritten. Ihr "Kernbestand" gilt weiter. Was Neutralität heute bedeutet.

Am Nationalfeiertag gedenkt Österreich zweier Ereignisse: des Inkrafttretens des Verfassungsgesetzes über die immerwährende Neutralität am 26. Oktober 1955 und des am gleichen Tag stattgefunden habenden Abzugs des letzten Besatzungssoldaten (angeblich eines Russen).

Die Geschichte mit dem letzten Besatzungssoldaten stimmt leider nicht. Denn wie der Militärhistoriker Manfried Rauchensteiner nachgewiesen hat, fand in Klagenfurt noch am 29. Oktober 1955 die offizielle Verabschiedung eines britischen Obersten statt.