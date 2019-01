Wie Österreich die Indexierung der Familienbeihilfe begründet

Die EU-Kommission hat am Donnerstag wie angekündigt ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eingeleitet.

Zwei Monate hat Österreich nun Zeit, um auf den blauen Brief aus Brüssel zu antworten. Sollte der EU-Kommission die österreichische Argumentation nicht gefallen - und darauf deutet alles hin -, würde ein zweites Mahnschreiben der Kommission folgen und danach die Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH). Das war Türkis-Blau von Anfang an klar: Sie setzten bei ihrem umstrittenen Schritt, die Familienbeihilfe an die Lebenshaltungskosten in den jeweiligen Ländern anzupassen, auf Risiko. Seit Jahresbeginn ist die Indexierung in Kraft - und bis der EuGH entschieden hat, wird wohl ein Jahr vergehen. Der Ausgang ist offen.