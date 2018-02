Wie salonfähig ist der Antisemitismus?

Der Antisemitismusbericht 2017 weist eine Verdoppelung der gemeldeten Fälle innerhalb der vergangenen drei Jahre aus. Die Dunkelziffer antisemitischer Übergriffe dürfte hoch sein.

Österreich im Jahr 2017: Hakenkreuz-Schmierereien auf Hausmauern. "Tötet die Juden"-Rufe bei einer Demo vor der US-Botschaft. Ein FPÖ-Mandatar, der von "sogenannten Holocaust-Überlebenden" spricht. Studentenfunktionäre am Wiener Juridicum, die antisemitische Bilder im Internet teilen. "Saujud"-Beschmierungen und Hakenkreuze auf Wahlplakaten. Ein neunjähriger Volksschüler, der einen Mitschüler mit diesen Worten bedroht: "Wärst du Jude, hätte ich dich getreten." - Nur ein ganz kleiner Auszug aus dem Antisemitismusbericht 2017 des Forums gegen Antisemitismus (FGA), den die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) am Donnerstag in Wien vorstellte.