Die Wahlkampfmaschine läuft bereits auf Hochtouren. Die engsten Mitarbeiter halten Kurz die Treue.

Still ist es in den vergangenen Tagen geworden um Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Kein Staatsbesuch, kein Brüssel-Auftritt, kein Ministerrat, kein Termin beim Bundespräsidenten. Der abgewählte Regierungschef ist unmittelbar nach dem Misstrauensantrag vergangene Woche vom Kanzleramt in sein Obmannbüro in der ÖVP-Zentrale ...