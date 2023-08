Wie viele leiden an welchen Krankheiten? Codierung der Diagnosen soll Klarheit schaffen

Die maue Datenlage soll sich nach dem Willen von Bund, Ländern und Sozialversicherungen nun ändern. Bei den Finanzausgleichsverhandlungen ist man übereingekommen.

In den Spitälern wird seit Langem das internationale Krankheitsklassifizierungssystem ICD der WHO verwendet, noch in der 10. Version. Die 11. Version ist seit 2022 in Kraft und binnen fünf Jahren umzusetzen.

Kann in Österreich beziffert werden, wie viele Diabetiker es tatsächlich gibt? Nein. Kann beziffert werden, wie viele Personen unter so heftigen Rückenschmerzen leiden, dass sie in Behandlung sind? Nein. Kann beziffert werden, wie viele Menschen gerade an so schweren Atemwegsinfekten ...