Wie wehrt sich der Staat gegen seine Feinde?

Ein spektakuläres Urteil gegen Staatsverweigerer hat zur Diskussion geführt, wie hart der Rechtsstaat gegen jene vorgehen darf, die ihn ablehnen. Die Gesetze werden jedenfalls von Jahr zu Jahr schärfer.

14 Jahre Haft für die selbst ernannte "Präsidentin" des "Staatenbunds Österreich". Zehn Jahre Haft für ihren Adlatus, einen Ex-Gendarmen: Die noch nicht rechtskräftigen Urteile, die vergangene Woche in Graz gegen eine Gruppe fanatischer Staatsverweigerer gesprochen wurden, fielen drakonisch aus und riefen auch Kritiker auf den Plan. Der Rechtsanwalt und Liste-Jetzt-Mandatar Alfred Noll stellte im "Falter" die Frage, ob eine solche Strafe angemessen sei für eine "aller Realitäten verlustig gegangene Frau", die unter anderem in einem Brief den russischen Präsidenten Putin aufgefordert habe, in Österreich einzumarschieren, während sie die Regierung in Österreich übernehmen wolle. Ähnlich äußerte sich der Verfassungsrechtler Heinz Mayer in den SN. Er frage sich, ob das "Abschicken eines Briefes ans Bundesheer wirklich der Grund ist, um zu 14 Jahren verurteilt zu werden".