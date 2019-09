Wie wirkt eine CO2-Steuer?

Und was kostet sie? Nützt oder schadet sie der Wirtschaft? Die SN haben sich einige internationale Beispiele angesehen.

Die Zeit drängt. Österreich hat sich verpflichtet, bis 2030 den Treibhausgasausstoß im Vergleich zu 2005 um 36 Prozent zu reduzieren. Vor allem der Ausstoß von Kohlendioxid (CO 2 ) muss dafür verringert werden. Für viele Experten lautet die Antwort: CO 2 -Steuern.

Im österreichischen Wahlkampf ist das Thema CO 2 -Steuern heftig umstritten. Weltweit haben mehr als 40 Regierungen eine Steuer oder Bepreisung auf den Ausstoß von CO 2 eingeführt. Auch die schwarz-rote deutsche Regierung will eine "CO 2 -Beprei- sung" - auf eine CO 2 -Steuer konnten sich CDU/CSU und SPD aber auch nicht einigen. Man diskutiert noch über das Wie und die Frage der sozialen Ausgewogenheit. CDU/CSU wollen eine Ausdehnung des für die Industrie geltenden Emissionshandels auf Verkehr, Wohnen und Heizen. Die SPD drängt auf eine CO 2 -Abgabe.

In Schweden gilt die CO 2 -Steuer, die dort 1991 eingeführt wurde, als Erfolgsmodell. Die öffentliche Zustimmung ist hoch. Der Preis pro Tonne CO 2 stieg seit der Einführung von 24 auf 114 Euro. Die Industrie wurde von Beginn an unterstützt, auf emissionsarme Energieträger umzustellen. Die Emissionen der schwedischen Haushalte konnten dank dieses Systems um 85 Prozent gesenkt werden. Der Wirtschaft schadeten die neuen Steuern nicht.

Andere Länder ziehen nach. Die Niederlande wollen 2021 eine nationale CO 2 -Steuer für die Industrie einführen. Kanada startet heuer eine CO 2 -Steuer auf Erdöl, Gas und Kohle mit jährlich steigenden Sätzen pro Tonne. Der Großteil der Einnahmen soll den Kanadiern über geringere Steuerleistungen ersetzt werden. Das Thema ist im Wahlkampf umstritten.

Frankreich hat gemessen an den Einnahmen die umfangreichste CO 2 -Steuer weltweit eingeführt. Seit 2014 wurde das System schrittweise verteuert. Betroffen ist aufgrund des hohen Atomstromanteils hier vor allem der Verkehr. Wegen der Gelbwestenproteste wurde zuletzt von einer weiteren Verteuerung abgesehen.

Im Europäischen Emissionshandelssystem werden derzeit schon die Emissionen von europaweit rund 11.000 Anlagen der Energiewirtschaft und der energieintensiven Industrie erfasst. Seit 2012 ist auch der innereuropäische Luftverkehr in den Handel einbezogen. Eine Obergrenze legt fest, wie viele Treibhausgasemissionen von den emissionshandelspflichtigen Anlagen insgesamt ausgestoßen werden dürfen. Darüber hinaus können frei handelbare Emissionsberechtigungen gekauft werden. Diese sind mit derzeit rund 25 Euro pro Tonne CO 2 viel zu niedrig, um etwas zu bewegen.