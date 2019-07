Um den Eurofighter gibt es wieder Aufregung. Die Rechercheplattform "Dossier" berichtete am Mittwoch, der Rüstungskonzern Airbus würde Österreich Wucherpreise für Eurofighter-Ersatzteile verrechen. So seien laut einem internen Revisionsbericht für einen Schnappverschluss 10.600 Euro in Rechnung gestellt worden. Für das gleiche Teil zahlte z.B. das italienische Heer nur rund 6.000 Euro.

SN/APA (Archiv)/HARALD SCHNEIDER Zahlte das Bundesheer Wucherpreise für Ersatzteile?