Wieder Impfdrängler-Debatte um Politiker

Für Aufregung hat am Donnerstag die Tatsache gesorgt, dass Niederösterreichs SPÖ-Landesparteichef LHStv. Franz Schnabl bereits gegen das Coronavirus geimpft worden ist. Das in der "Kronen Zeitung" abgegebene Geständnis wurde von Schnabl mit dem dezidierten Hinweis versehen, dass die Immunisierung in seiner Funktion als Präsident des Arbeiter-Samariterbundes erfolgt sei. Die FPÖ Niederösterreich ortete ein vorgeschobenes Argument und forderte den 62-Jährigen zum Rücktritt auf.

SN/APA/HANS PUNZ Der 62-jährige Schnabl ließ sich impfen