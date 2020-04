Die Zahl der Kinder in Schulen und Kindergärten hat sich verdoppelt.

Die schrittweise Öffnung der Geschäfte erhöht auch die Nachfrage nach Betreuung in Kindergärten und Schulen. Laut einem SN-Rundruf in mehreren Bundesländern hat sich die Zahl der Kindergartenkinder sowie der Schülerinnen und Schüler in Betreuung mehr als verdoppelt - allerdings von ...