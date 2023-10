Wieder Vorfall mit Israel-Flagge vor dem Linzer Rathaus

Bereits zum dritten Mal ist am Sonntag die Israel-Flagge vor dem Alten Rathaus in Linz heruntergerissen worden, bestätigte Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter am Montag Medienberichte. Zwei 20-Jährige wurden wenig später gestellt. Die beiden - laut Polizei alkoholisierte Österreicher ohne Migrationshintergrund - werden angezeigt. Die Fahne wurde nicht beschädigt.

BILD: SN/APA/EVA MANHART Erneut wurde eine Israel-Flagge heruntergerissen