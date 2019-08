Wiederbetätigungs-Prozess nach Kroatentreffen gestartet

Ein 48-jähriger Kroate hat sich am Donnerstag wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung vor einem Schwurgerichtshof am Landesgericht Klagenfurt verantworten müssen. Dem Mann wird vorgeworfen, im Mai nach dem Kroatentreffen am Loibacher Feld bei Bleiburg den Hitlergruß gezeigt zu haben. Der Mann bekannte sich schuldig.

SN/APA (Archiv/Parigger)/ROBERT PAR Der Angeklagte bekannte sich schuldig