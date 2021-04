Wien beendet harten Lockdown auch am 3. Mai

In Wien sollen anders als erwartet auch ab 3. Mai der Handel, die Dienstleister sowie Museen wieder öffnen. Das kündigten Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und sein Vize Christoph Wiederkehr (Neos) in einer Pressekonferenz Dienstagmittag an. Der Entscheidung gingen Beratungen mit Experten voraus. Bis 2. Mai gilt in Wien noch ein strenger Lockdown, der zu Ostern verhängt wurde.

"Es ist gelungen, durch unsere Maßnahmen die Zahlen zu senken", sagte Ludwig bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Dennoch sei man, was die Infektionszahlen betrifft, an der kritischen Grenze - die Situation in den Spitälern sei nach wie vor ernstzunehmend, betonte der Bürgermeister.

Dennoch geht die Bundeshauptstadt mit Niederösterreich mit und beendet den harten Lockdown: Ab 3. Mai sollen der Handel sowie körpernahe Dienstleister öffnen - mit FFP2-Maskenpflicht und im Dienstleistungsbereich mit Eintrittstests. Museen und Freizeitbetriebe wie Zoos können ebenfalls ab Montag wieder aufsperren. Auch die Maskenpflicht an öffentlichen Plätzen, die in Wien beispielsweise für den Karlsplatz verhängt wurde, fällt. Gastronomie und Kultur bleiben vorerst geschlossen. Der Bürgermeister appellierte an die Eigenverantwortung, um weitere Lockerungen möglich zu machen. Er schloss gleichzeitig eine Rücknahme der Öffnungen im Falle steigender Infektionszahlen nicht aus.

Weitere Lockerungen in Wien Mitte Mai nicht sicher

Im Hinblick auf die Öffnungen am 19. Mai, die von der Bundesregierung am vergangenen Freitag angekündigt wurden, äußerte sich der Wiener Stadtchef vorsichtig. Er hatte bereits im Vorfeld Skepsis geäußert und vor einem gleichzeitigen Aufsperren in unterschiedlichen Bereichen gewarnt. Er wolle sich kommende Woche erneut mit Experten beraten. "Es muss sichergestellt sein, dass alle Menschen in Wien eine sichere Gesundheits- und Pflegeversorgung erhalten."

Mit dem Lockdownende schon ab 3. Mai geht Wien den gleich Weg wie Niederösterreich, das Burgenland hat schon vor einer Woche geöffnet. Die drei Bundesländer hatten als Ostregion gemeinsam am 1. April einen "Oster-Lockdown" verhängt und ihn später bis 18. April verlängert. Wien und Niederösterreich verlängerten noch einmal bis 2. Mai - wobei die Schulen schon am 26. April öffneten -, während das Burgenland mit 19. April den Handel und die körpernahen Dienstleister wieder öffnete.