Wien Energie im Visier der U-Kommission und der Korruptionsstaatsanwaltschaft

Politisch ist der Hilferuf der Stadt Wien nach staatlicher Unterstützung der Wien Energie brisant, doch auch strafrechtlich könnte die Sache ein Nachspiel haben. Zur Erinnerung: 1,4 Mrd. Euro an Sicherheiten hat Bürgermeister Ludwig (SPÖ) dem Unternehmen per Notkompetenz im Sommer im Alleingang zugeschossen. Das wurde bekannt, als die Stadt Ende August noch einmal (am Ende nicht benötigte) 2 Mrd. Euro beim Bund beantragen musste. Den Gemeinderat hatte Ludwig bis dahin nicht informiert gehabt. Die Opposition will nun wissen, ob alles ...